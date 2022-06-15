Вашингтон, 15 июня, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Тодд Говард рассказал, какие возможности геймерам предоставит будущая научно-фантастическая игра с открытым миром Starfield. Видеоинтервью с главой компании Bethesda Game Studios было опубликовано 14 июня на портале IGN.

Скриншот из трейлера игры Видеоигра Starfield компании Bethesda Game Studios

Одним из самых главных заявлений Говарда, которые взбудоражили сообщество поклонников игр от Bethesda, стали слова о том, что в основу Starfield ляжет серьёзная система процедурной генерации, благодаря чему в игре можно будет посетить около тысячи планет. При этом разработчик подчеркнул, что Bethesda изначально отказалась от идеи бесшовного мира, которая позволила бы игрокам совершать управляемые посадки на планеты. «В начале проекта мы решили, что на поверхности — это одна реальность, а в космосе — другая реальность», — сказал Говард.

Глава Bethesda также сообщил, что в игре будет около 20 вариантов происхождения персонажа, кроме городов и поселений на планетах игроки смогут посещать космические станции. Starfield также предоставит им возможность брать другие космические корабли на абордаж, заниматься пиратством и контрабандой. В игре будет система, похожая на ту, что имеет место в Skyrim: действия героя будут отражаться на мире. Говард также дал понять, что Starfield будет идеальной игрой для создания модификаций.

Напомним, в мае 2022 года Bethesda объявила о решении отложить релиз Starfield. Компания сообщила, что планирует выпустить свою новую ролевую экшн-игру на космическую тематику в «первой половине 2023 года».