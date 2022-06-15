15 июня 2022 | Время чтения 1 мин

Газпром резко снизил объёмы прокачки газа в Европу по «Северному потоку — 1». Новость вызвала резкий рост панических настроений в Италии.

Владимир Бадмаев, , 09:34 — REGNUM Газпром на 40% снизил поставки газа в Европу по «Северному потоку — 1». В компании пояснили, что эта мера вынужденная и связана с несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Альберт Анкер. Бабушка греется у очага (фрагмент). 1885

В связи с этим поставки газа по трубопроводу сократятся с плановых 167 млн кубометров в сутки до 100 млн.

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Новость уже вызвала резкий рост цен на газ в Европе. По данным итальянского издания Il Fatto Quotidiano, в Амстердаме голубое топливо подорожало на 9,1%, в Лондоне — на 10,6%.

Пользователи соцсетей в Италии тем временем интересуются, когда же европейские власти примут новый пакет санкций, который окончательно убьёт остатки промышленности в стране.

«Скоро нам всем придётся пересечь на лодках Средиземное море и укрыться в Ливии, чтобы выжить», — прогнозирует Сильвио ди Дж.

«С завтрашнего дня мы будем принимать холодный душ», — добавил Антонио Л.

«Драги (Марио, премьер-министр Италии) — лучший, он найдёт решение», — издевательски отметил Альдо Д.

«Спасибо, Драги! Спасибо, Байден», — иронизирует Сальваторе Г.

Газопровод «Северный поток » Официальный сайт ПАО «Газпром»

«Мы перехитрили сами себя, введя санкции против России», — прокомментировал Освальдо Ф.

«Хорошо, теперь нам точно полный конец. Это потому, что санкции начала вводить Россия», — считает Марко М.

«Прочитайте статью и подумайте, насколько же неадекватны европейские правители, которые вводят санкции с эффектом бумеранга», — написал Марко Т.

«Отлично. Меня интересует теперь только одно, как теперь россияне будут жить без «Макдоналдса» и «Гуччи», — невесело пошутил Роберто Дж.

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