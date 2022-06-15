Сеул, , 08:27 — REGNUM Объём денежной массы в Южной Корее в национальном определении (денежный агрегат M2) в апреле 2022 года составил 3,66 квадрлн вон (~$2,84 трлн), что на 0,2% или 8,5 трлн вон (~$6,5 млрд) больше по сравнению с мартом того же года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, рост последовал за месячным снижением на 0,1%, что стало первым сокращением показателя с сентября 2018 года.

Нынешний рост объясняется оттоком капитала с рынка ценных бумаг в более стабильный сектор банковских депозитов.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (для проведения расчетов наличные деньги и вклады до востребования) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций.