Сеул, 15 июня, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Объём денежной массы в Южной Корее в национальном определении (денежный агрегат M2) в апреле 2022 года составил 3,66 квадрлн вон (~$2,84 трлн), что на 0,2% или 8,5 трлн вон (~$6,5 млрд) больше по сравнению с мартом того же года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, рост последовал за месячным снижением на 0,1%, что стало первым сокращением показателя с сентября 2018 года.

Нынешний рост объясняется оттоком капитала с рынка ценных бумаг в более стабильный сектор банковских депозитов.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (для проведения расчетов наличные деньги и вклады до востребования) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций.