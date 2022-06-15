Берлин, , 08:25 — REGNUM Ранее введенное Европейским союзом эмбарго на поставки нефти из России губительным образом скажется на немецкой экономике и ускорит деиндустриализацию Германии. Об этом 15 июня заявил эксперт по вопросам экономики и энергетики парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии», член комитета бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре в интервью «Известиям».

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«Эта мера губительна для нашей экономики. Мы уже испытываем ограничения в производстве просто из-за высоких цен на энергоносители. Деиндустриализация Германии ускорится», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Котре добавил, что некоторое из средних предприятий ФРГ уже заявили, что из-за роста цен на энергоносители они вынуждены будут поднять свои цены на 25-30% и это снизит их конкурентоспособность по сравнению с иностранными компаниями.

Кроме того, член комитета бундестага указал, что санкции Запада против России оказывют «пагубное влияние» на промышленность и бизнес ФРГ, уточнив, что российская сторона всегда являлась надежным экспортером недорогих энергоносителей.

«Это была беспроигрышная ситуация для всех. И было бы желательно и дальше удерживать Россию в качестве поставщика энергоресурсов. Санкции и эмбарго со стороны ЕС или Германии наносят ущерб Германии, а не России», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель американского министра финансов Адевале Адейемо заявил, что власти США ранее допускали избыточное применение санкций против России.