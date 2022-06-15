Ереван, 15 июня, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Протестное движение «Сопротивление», выступающее за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна меняет свою стратегию. Об этом вечером 14 июня объявил на митинге вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян.

Hetq.am/Narek Aleksanyan Протесты в Ереване

«Наша новая стратегия даст новые возможности движению «Сопротивление». И мы обязательно добьемся своих целей», — заявил координатор протестных акций.

Он отметил, что уличные протесты в Ереване продолжатся, но будут проходить реже. При этом будут созданы координационные советы в регионах. Палаточный городок на площади Фракции решено разобрать.

Кроме этого, необходимо не допустить, чтобы правительство заключило какие-либо международные соглашения без согласования с народом. Также планируется начать работу с посольствами и защищать права тех, кто в ходе протестов попал в заключение.

Сагателян сообщил, что 17 июня состоится протестное шествие. 18 июня будет общереспубликанский митинг.