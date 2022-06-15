Бодайбо, Иркутская область, 15 июня, 2022, 08:23 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 15 июня известило о ДТП со смертельным исходом, случившееся сегодня утром на въезде в город Бодайбо. По предварительным данным 48-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero, не справился с управлением и совершил наезд на стелу.

МВД Снимок экрана 2022-06-15 в 12.17.18

В результате случившегося, пассажир иномарки погиб на месте ДТП до приезда скорой помощи. Водитель и второй 47-летний пассажир доставлены в медицинское учреждение. По факту происшествия сотрудниками ГИБДД проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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