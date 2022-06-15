Херсон, Украина, , 08:22 — REGNUM Жители Херсонской области активно подают заявки на получение российских паспортов. Как заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов, в регионе возник ажиотажный спрос на получение гражданства РФ.

Российские паспорта Minsvyaz.ru

«Очень большой ажиотаж. Всё больше и больше людей желают получить гражданство Российской Федерации. Жители Херсонщины массово сегодня стоят в очередях, чтобы сдать документы для получения российского гражданства», — подчеркнул в беседе с РИА Новости Стремоусов.

По его словам, общее число заявок на получение российских паспортов уже превысило 10 тысяч.

«Каждый день люди получают паспорта и очереди всё больше и больше. Поэтому нами увеличивается количество административных центров по приёму документов», — подчеркнул чиновник.

Такой повышенный интерес он объяснил тем, что «Россия может защитить, накормить и социально обеспечить человека в стране, в которой человек — это наивысшая социальная ценность государства».

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Как сообщало ИА REGNUM, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает российские паспорта, выданные жителям Запорожской и Херсонской областей. В свою очередь замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов подчеркнул, что Херсонская область продолжит интеграцию в РФ, несмотря ни на какие заявления и позиции Евросоюза.