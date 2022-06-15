Чебоксары, , 08:22 — REGNUM В столице Чувашии на проведение в 2022 году экономического форума, который состоится в ледовом дворце, предусмотрено более 1,75 млн рублей, а на закупку сувенирной продукции — свыше 800 тыс. рублей. Общая сумма затрат превышает 2,55 млн рублей. Соответствующие извещения о проведении закупок у единственного поставщика опубликованы на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Заказчиком в обоих случаях выступает автономное учреждение «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения».

Как следует из проекта документа, услуги по подготовке, выполнению и проведению Чебоксарского экономического форума в 2022 году окажет ассоциация «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики». Форум состоится в ледовом дворце «Чебоксары Арена» с 21 по 24 июня, здесь же будет размещена выставка «Регионы — сотрудничество без границ».

Согласно проекту договора, проведение форума обойдётся в 1,75 млн рублей. В перечень затрат включаются, в частности, приглашение участников и спикеров мероприятия, режиссура, реклама, транспортные расходы, организация культурно-экскурсионной программы.

Кроме того, ещё 804 тыс. рублей выделяется на закупку сувенирной продукции в рамках подготовки экономического форума.

Данные средства предусмотрены в республиканском бюджете Чувашии.