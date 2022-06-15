Брюссель, , 08:22 — REGNUM Посол США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит пригласила Финляндию и Швецию принять участие в саммите НАТО, который должен состояться в конце июня в Мадриде. Об этом она объявила на пресс-конференции 14 июня.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам дипломата, указанные страны могут присутствовать на мероприятии как «приглашенные государства». Смит отметила, что этого хотят «многие из членов НАТО». Посол также подчеркнула, что США уверены в том, что Финляндия и Швеция «рано или поздно» станут полноценными членами альянса, несмотря на противоборство Турции.

Она добавила, что НАТО продолжает работать по указанной проблеме. Вместе с тем Смит не стала раскрывать подробностей по переговорам внутри альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня финский премьер-министр Санна Марин допустила, что процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО может «застыть на месте», если Хельсинки и Стокгольм не смогут договориться с Анкарой до проведения саммита в Мадриде.

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