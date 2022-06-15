Брюссель, 15 июня, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Посол США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит пригласила Финляндию и Швецию принять участие в саммите НАТО, который должен состояться в конце июня в Мадриде. Об этом она объявила на пресс-конференции 14 июня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По словам дипломата, указанные страны могут присутствовать на мероприятии как «приглашенные государства». Смит отметила, что этого хотят «многие из членов НАТО». Посол также подчеркнула, что США уверены в том, что Финляндия и Швеция «рано или поздно» станут полноценными членами альянса, несмотря на противоборство Турции.

Она добавила, что НАТО продолжает работать по указанной проблеме. Вместе с тем Смит не стала раскрывать подробностей по переговорам внутри альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня финский премьер-министр Санна Марин допустила, что процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО может «застыть на месте», если Хельсинки и Стокгольм не смогут договориться с Анкарой до проведения саммита в Мадриде.