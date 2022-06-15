Майминский район, Алтай, , 08:19 — REGNUM Следователи в Республике Алтай организовали проверку по факту побега рецидивиста из колонии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, мужчина был осуждён за «превышение должностных полномочий».

После побега Цитата из х/ф «Побег из Шоушенка». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1994. США

По данным ведомства, 12 июня вечером один из сотрудников исправительной колонии №1 в Майминском районе незаконно отправил одного из осужденных за пределы учреждения, после чего тот не вернулся.

«В настоящее время розыск 42-летнего жителя села Соузга Майминского района с привлечением сил и средств органов внутренних дел совместно с сотрудниками исправительного учреждения продолжается», — добавили в управлении.

Сотрудники СК в рамках проверки изымают всю необходимую документацию. По её результатам будет принято процессуальное решение.