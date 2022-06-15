Кемерово, , 08:27 — REGNUM Власти Кемеровской области выделят в текущем году около 70 млн рублей в качестве поддержки фермерам и сельхозкооперативам — по гранту «Агростартап» и в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Фермер U.S. Air Force

«В условиях импортозамещения господдержка поможет локальным производителям сельхозпродукции в развитии, — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв. — Благодаря грантовой поддержке производители могут безвозмездно реализовать масштабные проекты по развитию своих фермерских хозяйств, расширять ассортимент и значительно наращивать объемы производства. В наших интересах оказывать помощь перспективным фермерам, потому как местная качественная продукция — это залог продовольственной обеспеченности региона. Плюс к этому, такие хозяйства создают новые рабочие места в сельской местности, что делает жизнь в селе более привлекательной для жителей региона».

В нескольких направлениях уже определены победители. Так, гранты получат шесть фермеров и два сельскохозяйственных кооператива. Всего в Кузбассе зарегистрировано около 1 тысячи фермерских хозяйств