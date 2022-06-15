Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Соединенные Штаты должны прекратить потворствовать геноциду русскоязычного населения и стравливать два братских народа, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Анатолий Антонов United States Mission Geneva

Таким образом он прокомментировал заявление Пентагона о намерении передать киевскому режиму реактивные системы залпового огня HIMARS.

«Здесь настолько ослеплены идеей победить Россию на поле боя руками украинцев, что предпочитают не замечать расправы националистов над жителями Донецка при помощи западной артиллерии», — цитирует Антонова телеграм-канал российского посольства.

Дипломат добавил, что в случае передачи Киеву заявленного вооружения последствия его применения при ударах по городам и социальным объектам будут ужасными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Дэвид Игнатиус в статье для издания The Washington Post отметил, что США в ближайшее время поставят Украине еще восемь реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также боеприпасы к ним.

Читайте также: Washington Post сообщила о планах США передать Украине еще восемь РСЗО