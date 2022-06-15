Антонов призвал США не потворствовать геноциду русскоязычного населения
Вашингтон, 15 июня, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Соединенные Штаты должны прекратить потворствовать геноциду русскоязычного населения и стравливать два братских народа, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Таким образом он прокомментировал заявление Пентагона о намерении передать киевскому режиму реактивные системы залпового огня HIMARS.
Дипломат добавил, что в случае передачи Киеву заявленного вооружения последствия его применения при ударах по городам и социальным объектам будут ужасными.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Дэвид Игнатиус в статье для издания The Washington Post отметил, что США в ближайшее время поставят Украине еще восемь реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также боеприпасы к ним.
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