Уфа, , 08:19 — REGNUM Проект планировки квартала в Октябрьском районе Уфы отправлен на доработку. Соответствующее постановление мэра города Ратмира Мавлиева опубликовано на сайте городской администрации.

Уфа, Башкирия Павел Соболев © ИА REGNUM

«Отклонить от утверждения проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицей Комсомольская, бульваром Давлеткильдеева, улицами Рудольфа Нуреева, Архитектора Рехмукова в Октябрьском районе г. Уфа Башкирии площадью 15,17 га и направить на доработку», — говорится в постановлении.

Согласно документу, доработанный проект планировки и проект межевания территории необходимо в течение года предоставить на рассмотрение в главное управление архитектуры и градостроительства администрации г. Уфы.