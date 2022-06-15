Пекин, , 08:17 — REGNUM Согласно правительственному плану, Китай ускорит подготовку квалифицированных кадров, которые срочно необходимы для содействия качественному развитию обрабатывающей промышленности страны, сообщает агентство Синьхуа.

Китайцы Pixabay.com

С 2022 по 2025 год Китай создаст национальные учебные базы с упором на подготовку высококвалифицированного персонала, а также продвижение технологий и повышение качества в производственном секторе, говорится в плане, опубликованном тремя правительственными органами, включая Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения.

Согласно плану, страна также увеличит государственные субсидии на подготовку персонала, который срочно необходим, и улучшит механизм стимулирования этих талантов.