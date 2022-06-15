В Приморском крае сдали долгострой и решили проблемы дольщиков
Владивосток, 15 июня, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Решена проблема ещё 41 дольщика из Приморского края. Люди получат свои квартиры в жилищном комплексе «Снеговая Падь», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июня в пресс-службе правительства региона.
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Подписаны документы о введении в эксплуатацию последнего дома этого долгостроя, сейчас его будут ставить на кадастровый учёт. Все шесть зданий достроены, дольщики восстановлены в своих правах.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Приморье 16 многоквартирных жилых домов, ранее признанных долгостроями, введены в эксплуатацию с 2019 года. Сделать это удалось за счет привлечения краевых, федеральных и частных средств в рамках использования трех специально разработанных для этого механизмов.