Доха, , 08:16 — REGNUM Сборная Коста-Рики одержала победу над командой Новой Зеландии в матче межконтинентального отбора на чемпионат мира — 2022 по футболу. Встреча прошла на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре и завершилась со счётом 1:0.

Коста-Рика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Единственный гол в матче забил нападающий сборной Коста-Рики Хоэль Кэмпбелл на третьей минуте.

Таким образом сборная Коста-Рики вышла на ЧМ-2022, который пройдёт в Катаре и стала последним участником мундиаля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее путёвку на чемпионат мира завоевала сборная Австралии, обыгравшая по пенальти команду Перу.

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