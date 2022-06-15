Москва, 15 июня, 2022, 08:14 — ИА Регнум. По итогам торгов 14 июня нефть марки Brent подешевела на 0,98%, до $121,04 за баррель. Цена повышалась до $125,12 после публикации прогноза ОПЕК, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Bureau of Safetyand Environmental Enforcement Добыча нефти

В ежемесячном отчете ОПЕК говорится, что спрос на нефть в 2022 году увеличится по отношению к 2021 году на 3,36 млн баррелей в сутки — до 100,29 млн б/с.

При этом была понижена оценка потребления во II квартале 2022 года на 250 тыс. б/с, до 98,44 млн б/с. Соответственно, на III и на IV кварталы прогноз спроса повышен на 110 тыс. б/с и на 130 тыс. б/с.

Согласно представленным данным Американского института нефти (API), запасы нефти за минувшую неделю увеличились на 0,736 млн баррелей (прогноз был — 1,3 млн).

Запасы бензина сократились на 2,159 млн баррелей (прогноз был +1,1 млн.). Запасы дистиллятов выросли на 0,234 млн баррелей (прогноз был +0,3 млн.).

Сегодня, 15 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит больше $120 за баррель. В центре внимания участников рынка находится заседание FOMC.

14 июня индекс доллара обновил максимум. Дорогой доллар давит на нефтяной рынок, при этом покупатели настроены двигаться выше.

На американской сессии выйдут официальные данные минэнерго США. Ожидается, что запасы нефти за прошлую неделю сократились на 1,2 млн баррелей, а бензина — выросли на 841 тыс. баррелей.

До выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла ожидается консолидация в ценовом диапазоне $120-125.

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