Киев, 15 июня, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Грант в размере $300 тысяч собирается выделить на подготовку преподавателей английского языка на Украине посольство США в Киеве. Описание гранта 15 июня приводит RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Грантополучатель будет отвечать за предоставление высококачественной целостной онлайн-программы профессионального развития для отдельных преподавателей педагогических училищ и университетов Украины», — говорится в документе.

Также указывается, что в проекте планируется задействовать 30 человек, и 8–10 из них будут направлены на три недели в США в рамках профессионального обмена.

Кроме того, уточняется, что целью этой программы является создание пространства для диалога между жителями Украины и США и способствование «взаимодействию американцев с широким кругом украинской аудитории посредством преподавания и изучения английского языка».

При этом добавляется, что на его реализацию будет выделена сумма в размере $300 тысяч, и отмечается, что проект должен укрепить связи и улучшить взаимопонимание между населением двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что заявления Пентагона о возможности поставок РСЗО киевскому режиму вызывают крайнюю обеспокоенность.