Москва, , 08:13 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает правильным сохранить в ДНР смертную казнь для нацистов.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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Он обратил внимание на то, что парламентарии ДНР и России обсуждают гармонизацию законодательства.

«Но в ДНР есть норма, которую правильно было бы сохранить. Особенно это актуально в условиях военного времени. Речь идёт о смертной казни», — рассуждает спикер Госдумы в телеграм-канале.

Кто отдаёт приказы стрелять по мирным людям и кто их исполняет, должны понимать, что совершают преступление, и ответственность за него будет самой суровой, подчеркнул он.

«Смертная казнь — мера наказания, которую заслуживают эти фашисты», — убежден парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме предлагали отменить мораторий на смертную казнь и вернуть эту меру для педофилов и террористов.

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