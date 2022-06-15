Томский район, Томская область, 15 июня, 2022, 08:12 — ИА Регнум. В Томской области задержан подозреваемый в убийстве престарелой сельчанки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, тело 82-летней женщины было найдено у себя дома в селе Кафтанчиково.

(сс) Cristian Newman Старушка

Очевидцы сообщили прибывшим на место полицейским, что накануне потерпевшую сопровождал мужчина.

«В результате в течение двух часов полицейские задержали подозреваемого, которым оказался 57-летний знакомый потерпевшей. Он сознался, что ударил пожилую женщину стеклянной бутылкой в область головы и скрылся с места преступления», — отметили в ведомстве.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, фигурант к настоящему времени заключён под стражу.