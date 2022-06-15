Запорожье, Украина, , 08:23 — REGNUM Пассажирское сообщение между освобожденными от киевского режима городами Запорожской области восстановлено. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Запорожье Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сейчас шаг за шагом количество общественного транспорта увеличивается. Сегодня можно из всех основных освобождённых городов на территории Запорожской области доехать от одного к другому», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что на маршрутах работает муниципальный транспорт и частные перевозчики, а для льготников действуют специальные тарифы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что угрозы президента Украины Владимира Зеленского вернуть контроль украинских боевиков над Херсонской областью — это бессмысленная истерика.

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