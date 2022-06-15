Запорожье, Украина, 15 июня 2022, 08:23 — REGNUM Пассажирское сообщение между освобожденными от киевского режима городами Запорожской области восстановлено. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Он уточнил, что на маршрутах работает муниципальный транспорт и частные перевозчики, а для льготников действуют специальные тарифы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что угрозы президента Украины Владимира Зеленского вернуть контроль украинских боевиков над Херсонской областью — это бессмысленная истерика.
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