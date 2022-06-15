Рига, , 08:12 — REGNUM Бригады скорой помощи будут выезжать в Латвии исключительно на срочные случаи, к пациентам, которым потребуется неотложное медицинское вмешательство. Об этом 14 июня сообщила руководитель латвийской службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле в интервью телеканалу TV3.

Скорая помощь Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Как пояснила Ципуле, такое сложное решение было принято в связи с ростом цен на топливо. Как указала чиновница, медикам придётся брать на себя большую ответственность решать, насколько критический будет тот или иной случай.

Кризис усугубляется тем, что в службе скорой помощи стало невозможно содержать более двадцати укомплектованных команд на всю страну.

Напомним, с начала текущего года в Латвии цены на некоторые виды топлива выросли более, чем на 50%. Так, если дизель в конце 2021 года стоил около 1,3 евро, то сейчас его цена поднялась почти до 2 евро.

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