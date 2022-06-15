Гонконг, Китай, , 08:11 — REGNUM Правительство Специального административного района (САР) Гонконг в Китае заявило, что вирус COVID-19 продолжает обнаруживаться в образцах сточных вод из разных районов Гонконга, что указывает на то, что в этих районах могут быть скрытые случаи заболевания, сообщает 14 июня агентство Синьхуа.

Гонконг Mike Behnken Follow

Около 170 000 наборов для экспресс-тестирования на антиген COVID-19 (RAT) будут розданы жителям, уборщикам и персоналу по управлению недвижимостью, работающим в районах с положительными результатами тестирования сточных вод, показывающими относительно высокую вирусную нагрузку, чтобы помочь выявить инфицированных людей, говорится в сообщении.

Правительство САР также настоятельно призвало пользователей наборов сообщать о любых положительных результатах на COVID-19 через правительственную онлайн-платформу. В рамках усилий по борьбе с COVID-19 Департамент охраны окружающей среды правительства САР и Департамент дренажных служб собирают пробы сточных вод во всех районах Гонконга для тестирования на вирус COVID-19.