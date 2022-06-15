Пекин, , 08:08 — REGNUM По данным Министерства сельского хозяйства и по делам сельских районов, к 14 июня Китай собрал 84,1% своей пшеницы, сообщает агентство Синьхуа.

Пшеница Agrobk.ru

По данным министерства, в стране собрано 256 млн му (17,07 млн га) пшеницы, более 98% из которых было убрано машинами. Сбор урожая пшеницы в провинции Хэнань в центральном Китае и провинции Цзянсу в Восточном Китае завершился, в то время как в провинции Шэньси он почти подошел к концу.

Китай проводит летний сбор урожая, который сосредоточен на уборке озимой пшеницы и рапса. Традиционно летний сбор урожая приходится на период с мая по конец июня, при этом урожай зерна в этот период составляет около четверти от общего годового объема.