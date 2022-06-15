Москва, , 08:07 — REGNUM По итогам торгов рублевые пары закрылись снижением. Максимальную прибыль рубль получил против британца. Британец обвалился ко всем на Форекс после новостей из Шотландии, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Первый министр Шотландии Никола Стерджен сообщила, что намерена добиться проведения второго референдума о независимости страны.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Консервативная партия, которая находится в оппозиции в Шотландии, выступают против референдума.

Несмотря на ослабление мер валютного контроля, спрос на валюту со стороны импортеров остается низким. Его недостаточно, чтобы справиться с предложением экспортеров.

Учитывая, что в России с 15 июня стартует налоговый период, рубль сохранит достигнутые позиции против иностранных валют вблизи текущих уровней.

Укрепление рубля снижает доходы экспортеров и российского бюджета, поэтому от ЦБ РФ стоит ожидать продолжения ослабления валютного контроля.

Сегодня, 15 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит больше $120 за баррель. В центре внимания участников рынка находится заседание FOMC.

В экономических календарях ожидается повышение ставки на 50 б. п., до 1,5%, тогда как фьючерсы на ставку показывают повышение ставки на 75 б. п., до 1,75% с вероятностью 99,7%.

Инвесторам нужны от центрального банка сигналы относительно того будет ли он повышать ставки более быстрыми темпами.

После 24 февраля рубль живет в своей реальности и не реагирует на внешние события. Поэтому по паре доллар/рубль ожидается консолидация в диапазоне 55,50-58,50. руб.

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