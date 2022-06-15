Петропавловск-Камчатский, 15 июня, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Заксобрание Камчатского края устанавливает размер платы за вход на особо охраняемые природные территории. Размер взноса составит от 400 до 1000 рублей в зависимости от расположения парка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого законодательного органа.

Алексей Иванов ИА REGNUM Просторы Камчатки

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Платить 1000 рублей туристы будут за посещение Ключевского парка. Взнос не будет взиматься с жителей Камчатки, решили депутаты. Соответствующий документ ещё не принят и находится на рассмотрении.

«Мы понимаем ограниченность нашего бюджета, и одним из источников финансирования создания такой инфраструктуры, возможно, установление оплаты посещения ООПТ для приезжающих туристов. На 12-й сессии Заксобрания была высказана четкая позиция всего депутатского корпуса, чтобы плату за посещение особо охраняемых природных территорий для жителей Камчатского края не вводить», — подчеркнула председатель комитета по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности регионального Заксобрания Оксана Герасимова.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ выделило Камчатка получит 2,7 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры. Это больше, чем другие регионы России.