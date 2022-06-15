Тбилиси, 15 июня, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Жёсткая резолюция, которую Европарламент принял в отношении Грузии, была несправедливой и оскорбительной. Об этом 14 июня на телеканале «Палитраньюс» заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Ираклий Кобахидзе

«В резолюции Европарламента в первую очередь видно отклонение от главных принципов: справедливости, правды, объективности и т.д. В этой резолюции не было даже признаков всего этого», — сказал Кобахидзе.

Он добавил, что документ также задел «достоинство» грузинского народа. В то же время у Кобахидзе пока еще остается надежда на «справедливое» решение Брюсселя присвоить Грузии статус кандидата на вхождение в Евросоюз.

Напомним, 9 июня Европарламент принял резолюцию с острой критикой действий правительства Грузии. В документе говорится, что ранее страна была передовой в исполнении прозападных реформ, но теперь ситуация изменилась. Это было сделано, когда Еврокомиссия приступила к рассмотрению заявок на вступление в ЕС от Грузии, Молдавии и Украины.