Кабул, 15 июня, 2022, 08:05 — ИА Регнум. В Афганистане службы безопасности «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержали троих подозреваемых в причастности к последним взрывам в Кабуле. Об этом пресс-служба «Исламского эмирата Афганистан» (используемое новой властью название государства) 15 июня сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв в Афганистане

Отмечается, что задержание подозреваемых в теракте было проведено в самом центре афганской столицы. По данным службы безопасности, задержанные признались, что совершили «диверсионные действия, направленные на подрыв безопасности» в стране за крупное денежное вознаграждение.

Напомним, с начала июня в Кабуле произошло несколько взрывов, в результате которых погибло не менее двух полицейских и четверых гражданских.

Ответственность за большинство взрывом, произошедших в Афганистане в последние месяцы, взяла на себя группировка «Исламское государство в Хорасане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, штаб-квартира службы безопасности Кабула подтвердила факт взрыва в четвёртом районе столицы Афганистана, заявив, что в результате взрыва несколько мирных жителей получили ранения.