Екатеринбург, , 08:09 — REGNUM Партия «Единая Россия» выдвинула действующего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева кандидатом на пост главы региона. Решение принято 14 июня на конференции регионального отделения партии.

Евгений Куйвашев Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам вице-губернатора региона Олега Чемезова, решение было принято единогласно. Напомним, в прошедшем праймериз от партии «Единая Россия» принимали участие действующий губернатор Евгений Куйвашев и заместитель секретаря местного отделения партии Дмитрий Жуков. По итогам тайного голосования победил Евгений Куйвашев, набрав 197 голосов против пяти у Дмитрия Жукова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы на пост главы Свердловской области пройдут 11 сентября 2022 года. В них примет участие и действующий губернатор Евгений Куйвашев, заручившийся поддержкой президента России Владимира Путина.

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