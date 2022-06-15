Екатеринбург, 15 июня, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» выдвинула действующего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева кандидатом на пост главы региона. Решение принято 14 июня на конференции регионального отделения партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Куйвашев

По словам вице-губернатора региона Олега Чемезова, решение было принято единогласно. Напомним, в прошедшем праймериз от партии «Единая Россия» принимали участие действующий губернатор Евгений Куйвашев и заместитель секретаря местного отделения партии Дмитрий Жуков. По итогам тайного голосования победил Евгений Куйвашев, набрав 197 голосов против пяти у Дмитрия Жукова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы на пост главы Свердловской области пройдут 11 сентября 2022 года. В них примет участие и действующий губернатор Евгений Куйвашев, заручившийся поддержкой президента России Владимира Путина.