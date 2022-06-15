Киев, , 08:04 — REGNUM Украинские боевики за сутки 13 июня понесли болезненные потери, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский (сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

«Наиболее жестокие бои — в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом, как и ранее. К сожалению, есть потери, и они болезненны», — написал Зеленский в телеграм-канале.

Он добавил, что такая же ситуация сложилась и в Харьковской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.