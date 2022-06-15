Чита, , 08:03 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 15 июня 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 169 140 (+16 за минувшие сутки). Вместе с тем 166 329 пациентов (+38 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число жертв уже составляет 2681 человек (0 за сутки). В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 21 человек находится в тяжелом состоянии (0 за сутки), ни один не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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