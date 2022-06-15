Донецк, 15 июня, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Город Горловка, а также населенные пункты Гольмовский и Зайцево (южное) в Донецкой Народной Республике (ДНР) подверглись обстрелу со стороны киевских боевиков. Об этом 15 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 05:10 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено восемь снарядов калибра 152 мм.

Также указывается, что в 06:00 ВС обстреляли Гольмовский и Зайцево (южное), выпустив по ним 10 снарядов калибра 122 мм и 20 мин калибра 60 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военный журналист Сергей Постнов погиб в ходе российской спецоперации по денацификации на Украине.