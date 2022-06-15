Шри-Джаяварденепура-Котте, , 07:59 — REGNUM Власти Шри-Ланки ввели четырехдневную рабочую неделю для работников государственного сектора, 15 июня сообщает агентство Reuters.

Шри-Ланка Amithasundar

Правительство страны считает, что такой шаг поможет госслужащим справиться с нехваткой топлива и побудит их выращивать продукты питания, поскольку у людей появиться дополнительный свободный день.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня профсоюз энергетиков Шри-Ланки объявил о начале забастовки из-за планов ланкийского правительства внести поправки в законодательство, которые регулируют энергетический сектор.

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