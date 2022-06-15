Улаганский район, Алтай, , 07:58 — REGNUM В Улаганском районе Республики Алтай, недалеко от водопада Учар найдено тело 25-летней девушки. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского управления гражданской обороны и ЧС.

25-летняя туристка погибла на Алтае Управление ГОЧС и ПБ Республики Алтай

По предварительным данным, днём 11 июня туристы из Хабаровска переправились на лодке с турбазы на правый берег реки Челушман, откуда пешком начали подниматься в горы к водопаду.

«В жаркую погоду, не оценив в должной степени состояние своего здоровья, физические нагрузки при подъеме в горы 25-летней девушке стало плохо, в результате чего, не доходя до водопада около 800 метров, она потеряла сознание», — отметили в ведомстве.

Брат девушки попытался оказать ей первую помощь, которые не дали результата, после чего молодой человек позвонил спасателям. Из-за труднодоступности местности, тело девушки удалось эвакуировать 13 июня.