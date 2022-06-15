Вашингтон, 15 июня, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Киеву следовало бы задуматься об уступках России, так как затяжной конфликт может привести к ликвидации Украины, заявил публицист Араш Тупчинеджад в журнале The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Мирный договор, включающий территориальные уступки, кажется разрушительным для Украины, он может спровоцировать возвращение к дипломатии и избежать дальнейших финансовых и человеческих потерь», — заявил он.

Эксперт отметил, что Киеву необходимо попробовать еще раз пойти на переговоры с Россией, чтобы избежать обрушения экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что вопрос территориальных уступок со стороны Украины должен решать украинский народ и президент страны. Он отметил, что США якобы не будут вмешиваться в этот процесс.