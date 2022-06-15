Пекин, , 07:57 — REGNUM По данным Китайской академии наук, китайские исследователи добились прогресса в изучении искусственного уменьшения таяния ледников путем оценки воздействия различных покровных материалов, сообщает 14 июня агентство Синьхуа.

Ледник Michaelmode

В исследовании, проведенном в период с июня по август 2021 года, исследователи из Северо-Западного института экологии и ресурсов (NIER) при академии объединили две цифровые модели высот с высоким разрешением для оценки таяния ледников под тремя различными покровными материалами.

Результаты показали, что в защищенных районах сохранялось до 32% потерь массы по сравнению с таковыми в незащищенных районах. Материал из нановолокон показал более высокое альбедо, чем два геотекстиля, использованных в экспериментах.

По словам исследователей, в исследовании был изучен новый метод уменьшения таяния ледников и предоставлены научные рекомендации по решению проблем, связанных с глобальным потеплением.

Ледники относятся к числу ключевых географических элементов, которые испытывают быстрые и значительные изменения в условиях глобального потепления. Результаты исследования были опубликованы онлайн в журнале Remote Sensing.