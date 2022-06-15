Чебоксары, , 07:56 — REGNUM В Чувашии правоохранители потребовали выделить средства на строительство приюта для безнадзорных животных в Шумерле, а также подала иски на мэрию города в интересах четырёх покусанных детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Чувашии.

Кошка Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Проверка проводилась в Шумерле. Надзорное ведомство установило, что работа администрация города по обращению с бродячими животными не в полной мере соответствует требованиям, что создаёт угрозу для жителей.

Для наглядности в прокуратуре приводят статистику обращений в больницы с жалобами на укусы различных животных (кошек, собак и других): в 2021 году и за четыре месяца 2022 года к врачам обратились около 50 детей, в том числе семерых покусали безнадзорные животные.

«По имеющейся информации, в настоящее время на основании выделенных специализированных денежных средств разрабатывается проект размещения в Шумерле приюта для безнадзорных животных. В то же время каких-либо средств на его строительства не выделено и в бюджете города не предусмотрено», — говорится в сообщении.

По данному факту ведомством предъявлено исковое заявление в адрес мэрии Шумерли об обязании провести работы по организации приюта для бездомных животных.

Кроме того, в интересах четырёх детей, пострадавших от укусов безнадзорных собак, прокуратурой предъявлены исковые заявления о взыскании с администрации Шумерли компенсации морального вреда.

Правоохранители отмечают, что все исковые заявления находятся на рассмотрении суда.

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Напомним, что в I квартале 2022 года в Чувашии отловлено 466 бродячих зверей, из них 415 направили на карантин, 396 стерилизовали, 330 (70,8% от отловленных) возвратили на улицы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года власти Чувашии заявляли, что в ноябре планируется получить проектно-сметную документацию для строительства приюта для безнадзорных животных в Шумерле, а в 2023 году может начаться строительство.

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