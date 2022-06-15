Пекин, 15 июня, 2022, 07:54 — ИА Регнум. По данным Министерства образования, за последнее десятилетие в Китае было присуждено более 6,5 млн степеней магистра и более 600 000 докторских степеней, сообщает 14 июня агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Китай прилагает постоянные усилия для улучшения состава дисциплин и специальностей, касающихся его послевузовского образования, заявило министерство на пресс-конференции 14 июня. Это достижение обеспечило мощный резерв талантов для развития партии и страны, отметили в министерстве.

Число преподавателей увеличилось с 298 000 в 2012 году до 557 000 в 2021 году, сообщило министерство, добавив, что доля штатных преподавателей с докторской степенью увеличилась с 60% в 2015 году до 72% в 2020 году.