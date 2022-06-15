Тбилиси, , 16:17 — REGNUM Прорусские силы актизивизировали свою подрывную деятельность в грузинских социальных сетях, сообщает 14 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

«Во всём виноваты русские!» Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Телеканал считает, что ещё одним полем борьбы для «русской дезинформации» является виртуальный мир. Армии троллей и ботов, а также СМИ, находящиеся под контролем правящей партии «Грузинская мечта», не менее активны в социальных сетях. Целью их атак часто становится «борющаяся за свободу Украина» и ее сторонник — Запад.

Группировки, действующие при поддержке Москвы и во многих случаях финансируемые Москвой, пытаются возбудить в грузинском обществе ненависть к украинцам и всему цивилизованному миру, что означает действовать непосредственно в интересах России, уверяет телеканал.