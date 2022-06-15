Тбилиси, 15 июня, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Прорусские силы актизивизировали свою подрывную деятельность в грузинских социальных сетях, сообщает 14 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Во всём виноваты русские!»

Телеканал считает, что ещё одним полем борьбы для «русской дезинформации» является виртуальный мир. Армии троллей и ботов, а также СМИ, находящиеся под контролем правящей партии «Грузинская мечта», не менее активны в социальных сетях. Целью их атак часто становится «борющаяся за свободу Украина» и ее сторонник — Запад.

Группировки, действующие при поддержке Москвы и во многих случаях финансируемые Москвой, пытаются возбудить в грузинском обществе ненависть к украинцам и всему цивилизованному миру, что означает действовать непосредственно в интересах России, уверяет телеканал.