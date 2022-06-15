Пекин, 15 июня, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Почтовая служба FedEx Express запустила новый грузовой маршрут между Пекином и Парижем в попытке улучшить обслуживание между Китаем и Европой, сообщает FedEx Express China, передает агентство Синьхуа.

(сс) lkarasawa Самолет компании FedEx в аэропорту «Нарита»

По словам FedEx Express China, благодаря расширенным услугам экспресс-доставки грузов воздушным транспортом FedEx может еще больше стимулировать рост торговли между Китаем и Европой.

«Новый маршрут поможет импортерам и экспортерам с обеих сторон построить более гибкие цепочки поставок и предоставит им лучший доступ к новым рынкам», — сказал президент FedEx Express по Азиатско-Тихоокеанскому региону, Ближнему Востоку и Африке Кавал Прит .

По новому маршруту курсируют грузовые самолеты Boeing 777, летающие между Пекином и Парижем с остановкой в Осаке в Японии. В общей сложности 10 грузовых рейсов туда и обратно будут выполняться по маршруту еженедельно со вторника по субботу.

По данным экспресс-компании, это увеличило еженедельный объем перевозок между Китаем и Европой примерно на 400 тонн, предлагая более гибкий график и расширенные возможности для клиентов по организации своих отправлений.

FedEx выполняет более 300 еженедельных рейсов в материковую часть Китая и обратно со своим Азиатско-Тихоокеанским хабом в Гуанчжоу, международным экспресс- и грузовым хабом в Шанхае и четырьмя крупными международными аэропортами в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и Шэньчжэне.