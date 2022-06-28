Ответ России на санкции и переустройство мирового рынка — все новости
Москва, 28 июня, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Россия продолжает преодолевать трудности, возникающие из-за введения санкций Западом. Всё чаще раздаются голоса о том, что США и Европа терпят неудачу в экономической войне, объявленной против России.
В частности, как заявил американский аналитик Джеймс Дор, недооценка России, в том числе её экономических возможностей, дорого обходятся Западу. В итоге отказ от торговли с РФ выльется в переустройство всего мирового рынка, считает он.
Читайте также: Американский аналитик заявил, что Запад грубо просчитался в оценке России
В Китае также считают, что Запад терпит крах в экономической войне с Россией, не достигая желаемых результатов.
Читайте также: В Китае заявили о провале экономической войны Запада с Россией
Иранское издание Javan распространило информацию о том, что часть западных политиков пришла к разочарованию из-за введённых против России санкций. В связи с этим они пытаются обойти ограничения в отношении российских энергоносителей.
Читайте также: Запад хочет обойти собственные санкции против России — Javan
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.