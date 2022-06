Лексингтон, США, , 07:46 — REGNUM Разработчики будущей многопользовательской игры Texas Chainsaw Massacre на основе известного фильма ужасов «Техасская резня бензопилой» выложили в Сеть первый трейлер с демонстрацией игрового процесса. Ролик был опубликован 15 июня на портале GamesRadar.

«Техасская резня бензопилой» Скриншот YouTube

Студия Gun Interactive, занимающаяся реализацией проекта, объявила, что её релиз состоится в 2023 году на консолях PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК. Авторы игры дали понять, что они немного изменят формат ассиметричного многопользовательского хоррора. В отличие от Friday the 13th: The Game и Dead by Daylight, в которых несколько игроков пытаются справиться с одним маньяком, в Texas Chainsaw Massacre четверо выживших будут спасаться сразу от трёх преследователей.

Напомним, Texas Chainsaw Massacre была анонсирована в декабре 2021 года в рамках церемонии вручения премии The Game Awards 2021. Ранее Gun Interactive разработала игру Friday the 13th: The Game на основе серии хоррор-фильмов «Пятница, 13-е».

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчик The Callisto Protocol рассказал об отличиях игры от Dead Space