В Забайкалье более 654 тысяч человек полностью вакцинированы от COVID-19
Чита, 15 июня, 2022, 07:45 — ИА Регнум. В Забайкальском крае по состоянию на 15 июня от COVID-19 привиты первым компонентом 717 156 человек, сообщает минздрав региона.
Yarregion.ru
Вакцинация
Из них завершили вакцинацию — 654 319. Повторно привиты 216 281. Также первый компонент вакцины получили 6 424 ребенка, из них завершили вакцинацию — 2 288.
Напомним, в Забайкалье проживает более одного миллиона граждан.
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