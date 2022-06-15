Чита, 15 июня, 2022, 07:45 — ИА Регнум. В Забайкальском крае по состоянию на 15 июня от COVID-19 привиты первым компонентом 717 156 человек, сообщает минздрав региона.

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Из них завершили вакцинацию — 654 319. Повторно привиты 216 281. Также первый компонент вакцины получили 6 424 ребенка, из них завершили вакцинацию — 2 288.

Напомним, в Забайкалье проживает более одного миллиона граждан.

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