Санкт-Петербург, 15 июня, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Желающих достроить автодорогу на улице Южной в Лахте до соединения с автодорогой вдоль восточного берега озера Лахтинский разлив не нашлось. На соответствующий тендер с начальной ценой более 1,4 млрд рублей не поступило ни одной заявки, передаёт ИА REGNUM.

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«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — уточняется в карточке тендера.

Напомним, контрактом, финансируемым средствами бюджета Санкт-Петербурга, предусматривался аванс почти в треть стоимости.

Работы планировалось закончить к концу 2024 года. Заказчиком выступила дирекция транспортного строительства.