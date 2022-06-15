Пермь, , 07:45 — REGNUM В Перми в ходе прокурорской проверки на территории Кировского района выявлены 139 бесхозных дорог, сообщили в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

Дороги Onf.ru

По данным прокуратуры, администрация не организовала надлежащим образом работу по выявлению бесхозяйных автомобильных дорог, внутриквартальных проездов, сетей ливневой канализации, определению необходимости в приемке и признанию права муниципальной собственности на это имущество. Не осуществлялись действия, необходимые для проведения технической инвентаризации дорог местного значения.

В адрес главы администрации Кировского района Перми внесено представление. Требования прокурора удовлетворены. Начальник отдела благоустройства привлечена к дисциплинарной ответственности.